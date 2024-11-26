Война в Газе в ночь на 26.11.2024: интенсивность боевых действий снизилась

В ночь на 26 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Интенсивность боевых действий снизилась.

После полуночи источники в Газе сообщили, что ЦАХАЛ нанес удар по цели на юге города Газа, есть убитые и раненые. До утра других сообщений об ударах по целям в Газе не поступало.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 26 ноября.