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Израиль

Война в Газе в ночь на 26.11.2024: интенсивность боевых действий снизилась

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 26 ноября 2024 г., 06:28 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 06:34
Война в Газе в ночь на 26.11.2024: интенсивность боевых действий снизилась
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 26 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Интенсивность боевых действий снизилась.

После полуночи источники в Газе сообщили, что ЦАХАЛ нанес удар по цели на юге города Газа, есть убитые и раненые. До утра других сообщений об ударах по целям в Газе не поступало.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 26 ноября.

Израиль
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