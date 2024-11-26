Источники: Захария Зубейди переведен в тюрьму "Мегиддо"

Так называемый "Клуб заключенных" сообщает, что бывший "шериф Дженина" Захария Зубейди переведен из тюрьмы в Рамле в тюрьмы "Мегиддо", где вновь помещен в одиночную камеру.

В 2021 году Зубейди совершил побег из тюрьмы "Гильбоа" вместе с пятью активистами "Исламского джихада". Вскоре после победа он был пойман.

Захария Зубейди. Краткая справка

Захария Зубейди (Закария Збейди) родился в 1976 году, в лагере беженцев в Дженине. Его отец Мухаммад был арестован в 60-х годах за террористическую деятельность. После выхода из тюрьмы Мухаммад Зубейди работал на израильском заводе, стал активистом миротворческой организации (умер в 1985-м). Мать, создавшая вместе с израильтянами детский сад и театральную труппу, также принимала участие в деятельности миротворческих организаций (погибла в марте 2002, во время одной из операций израильской армии в Дженине).

С 1987 года Захария был активным участником "каменных атак" против израильских военных. В 1989-м, во время одного из таких столкновений, был ранен в ногу. После окончания лечения не стал возвращаться в школу. 16-летним подростком был арестован – провел в тюрьме 6 месяцев. Вскоре после освобождения был вновь арестован за нападения на израильских военных – провел в тюрьме еще 4 года. В тюрьме вступил в партию ФАТХ. В 1994 году, по амнистии после "соглашений Осло" был освобожден из тюрьмы.

В начале двухтысячных годов являлся одним из лидеров "непримиримой оппозиции" в партии ФАТХ, возглавлял группировку "Бригад мучеников Аль-Аксы", действующую в северной части Самарии. В конце июня 2003 года Ясер Арафат вел с ним отдельные переговоры, чтобы добиться от излишне самостоятельного лидера боевиков гарантий прекращения нападений на израильтян в период действия перемирия с Израилем (удны).

Существовали, в то же время, документальные свидетельства, что группировка Зубейди напрямую финансировалась Арафатом (источники в партии ФАТХ указывали сумму – около $10.000 в месяц). Зубейди стоял за похищением мэра Дженина Хайдера Иршейда и нападениями на министра здравоохранения ПА Джавада Тиби и председателя палестинского Совета по экономике и развитию Мухаммада Штайе.

Израильские военные не менее 12 раз предпринимали попытки захвата или ликвидации З.Зубейди. В ходе одной из таких операций (10.01.2004) он был ранен. Кроме того, Зубейди получил сильный ожог лица в результате "производственной аварии" при изготовлении бомбы зимой 2003 года. С тех пор его лицо отличается землистым цветом из-за ожога.

Зубейди считался одним из самых молодых лидеров боевиков партии ФАТХ. Его "карьерный взлет" был связан с организацией сопротивления израильским военным во время операции "Защитная стена" в апреле 2002 года. Но имя Зубейди впервые было упомянуто западной прессой в июле 2003, после того, как он похитил мэра Дженина. С осени 2003 года формально З.Зубейди числился сотрудником муниципалитета Дженина. Зарплата – около $100. Неформальная роль, которую, как он сам заявлял, ему "навязали израильтяне" – "шериф Дженина".

Осенью 2008 года израильские службы безопасности, по просьбе властей ПНА, вычеркнули Зубейди из списка разыскиваемых террористов.

В мае 2012-го Зубейди был арестован палестинскими службами безопасности по подозрению в организации атаки на дом губернатора Дженина Кадуры Мусы. Но через несколько месяцев заключения он был отпущен под залог.

Являлся чиновником министерства по делам палестинских заключенных.

Вновь был арестован израильскими спецслужбами в феврале 2019 года. Ему были предъявлены обвинения по 24 пунктам в подготовке терактов. Он был обвинен в причастности к обстрелам в районе поселка Бейт-Эль, около Рамаллы. Обвинения также предъявлены Тарику Баргуту из Рамаллы. В обвинительном заключении говорилось о том, что в 2003 году Зубейди купил за 23 тысячи шекелей армейский пулемет MAG (предположительно похищенный с военной базы ЦАХАЛа), это оружие, по всей видимости, было применено при обстреле еврейского поселка Мево Дотан; что он с сообщником пытались привести в действие бомбу на пути следования автобуса с израильтянами, но взрывное устройство не сработало; что он через активиста "Бригад мучеников Аль-Аксы" в Сирии запрашивал 3000 долларов на подготовку теракта в Израиле; что к нему обращались по вопросам, связанным с продажей оружия (факты продажи не подтверждены); что он контактировал с людьми, намеревавшимися стать террористами-смертниками (теракт, который планировалось совершить в Афуле, не был осуществлен); что его люди избили бывшего заключенного-араба, которого подозревали в связях с израильскими властями, а затем заставили его пойти на теракт-самоубийство, который планировалось осуществить в Хайфе, в итоге бомба, положенная в игрушечную коляску, взорвалась на КПП, были убиты двое палестинских арабов, двое пограничников получили ранения; что он убедил жительницу ПА стать вербовщицей террористок-смертниц; что в 2006 году он подготовил теракт с применением взрывного устройства в торговых центрах в Пардес-Хане или Нацрат-Илите (теракты удалось предотвратить).

В 2018 и 2019 годах Зубейди и Баргут использовали автомобиль палестинской администрации для поездок в район Бейт-Эля, где они стреляли в сторону еврейского поселения. В рамках проводимого расследования были конфискованы автоматическая винтовка М-16 и магазины с патронами. Баллистическая экспертиза подтвердила, что это оружие применялось при обстрелах. Зубейди признался в причастности к обстрелам Бейт-Эля.

По совокупности совершенных преступлений, в соответствии со сделкой о признании вины, Зубейди грозили 15 лет тюрьмы. Следствие по его делу продолжалось.

В ночь на 6 сентября 2021 года Зубейди совершил побег из тюрьмы "Гильбоа" вместе с пятью активистами "Исламского джихада". Пять дней спустя был пойман. Их побег послужил поводом для расследования, которое проводила правительственная комиссия.

Захария Зубейди был задержан 10 сентября 2021 года на паркинге для грузовиков в арабской деревне Умм аль-Ганем в районе горы Фавор. Операцию провели бойцы ЯМАМ. Во время задержания Зубейди был травмирован.

Переведен в тюрьму "Эшель" в Беэр-Шеве. Затем был переведен в тюрьму в Рамле. Откуда его перевели к тюрьму "Мегиддо".