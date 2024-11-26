20 целей за 2 минуты: ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по "Хизбалле" в Бейруте. Видео

ЦАХАЛ сообщает об атаке израильских ВВС, в ходе которой в Бейруте за 120 секунд были поражены 20 целей – центры управления и хранилища денег "Хизбаллы", а также другие объекты.

Были поражены хранилища и филиалы Ассоциации "Аль-Карадж аль-Хасан", обеспечивающей финансирование "Хизбаллы".

Кроме того, были атакованы 13 объектов "Хизбаллы" в Дахии, на юге Бейрута – авиационный центр, штаб, разведывательное управление, склады боеприпасов и др.