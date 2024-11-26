ЦАХАЛ: сегодня в Бейруте были атакованы шесть объектов "Хизбаллы"

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС в первой половине дня 26 ноября атаковали шесть объектов "Хизбаллы" в Дахии, на юге Бейрута. Речь идет о зданиях, которые использовали ракетные подразделения прибрежного округа "Хизбаллы".

С начала недели в Дахии было атаковано около 30 целей, заявляет ЦАХАЛ. Это были штабы разведки, прибрежного округа, подразделения 4400 (военная логистика), склады боеприпасов и другие объекты.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что все атакованные объекты "Хизбаллы" размещались в жилых районах. Подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирным гражданам.