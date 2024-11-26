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Израиль

ЦАХАЛ: сегодня в Бейруте были атакованы шесть объектов "Хизбаллы"

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 26 ноября 2024 г., 13:38 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 13:43
ЦАХАЛ: сегодня в Бейруте были атакованы шесть объектов "Хизбаллы"
AP Photo/Bilal Hussein

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС в первой половине дня 26 ноября атаковали шесть объектов "Хизбаллы" в Дахии, на юге Бейрута. Речь идет о зданиях, которые использовали ракетные подразделения прибрежного округа "Хизбаллы".

С начала недели в Дахии было атаковано около 30 целей, заявляет ЦАХАЛ. Это были штабы разведки, прибрежного округа, подразделения 4400 (военная логистика), склады боеприпасов и другие объекты.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что все атакованные объекты "Хизбаллы" размещались в жилых районах. Подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирным гражданам.

Израиль
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