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Израиль

ВВС ЦАХАЛа уничтожили на юге Ливана склады "Хизбаллы"

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Ливан
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 26 ноября 2024 г., 14:19 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 14:19
ВВС ЦАХАЛа уничтожили на юге Ливана склады "Хизбаллы"
AP Photo/Leo Correa

ЦАХАЛ сообщает, что в районе Бинт-Джбейля израильские ВВС атаковали склады боеприпасов подразделения "Насер" террористической организации "Хизбалла".

По данным ЦАХАЛа, на этих складах хранились противотанковые и зенитные ракеты, а также другое оружие.

В общей сложности, с утра 26 ноября ВВС ЦАХАЛа атаковали на юге Ливана около целей, говорится в сообщении.

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