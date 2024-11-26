ВВС ЦАХАЛа уничтожили на юге Ливана склады "Хизбаллы"

ЦАХАЛ сообщает, что в районе Бинт-Джбейля израильские ВВС атаковали склады боеприпасов подразделения "Насер" террористической организации "Хизбалла".

По данным ЦАХАЛа, на этих складах хранились противотанковые и зенитные ракеты, а также другое оружие.

В общей сложности, с утра 26 ноября ВВС ЦАХАЛа атаковали на юге Ливана около целей, говорится в сообщении.