ВВС ЦАХАЛа уничтожили на юге Ливана склады "Хизбаллы"
время публикации: 26 ноября 2024 г., 14:19 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 14:19
ЦАХАЛ сообщает, что в районе Бинт-Джбейля израильские ВВС атаковали склады боеприпасов подразделения "Насер" террористической организации "Хизбалла".
По данным ЦАХАЛа, на этих складах хранились противотанковые и зенитные ракеты, а также другое оружие.
В общей сложности, с утра 26 ноября ВВС ЦАХАЛа атаковали на юге Ливана около целей, говорится в сообщении.