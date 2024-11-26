Внимание, розыск: пропал 56-летний Ури Асулин из Кирьят-Яма

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 56-летний Ури Асулин из Кирьят-Яма, в последний раз его видели дома в понедельник, 26 ноября, после чего он пропал, семья разрешила публикацию объявления.

Приметы пропавшего: рост 174 см, полный, короткие полуседые волосы, карие глаза, смуглая кожа. Был одет в футболку черного цвета, черные трикотажные брюки и черные сандалии.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Звулун по телефону 04-8464444.