ЦАХАЛ вновь предупредил жителей пригородов Бейрута о предстоящих атаках

В ночь на 27 ноября, за четыре часа до вступления в силу соглашения о прекращении огня глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей двух районов южного предместья Бейрута – Дахии.

На картах, сопровождающих предупреждение, отмечены красным цветом три объекта, которые станут целью атаки ВВС ЦАХАЛа. Объекты находятся в районах Бурдж аль-Бараджне и Хобайри.

ЦАХАЛ рекомендовал жителям указанных домов и находящихся рядом строений, немедленно эвакуироваться.