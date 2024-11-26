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Израиль

ЦАХАЛ вновь предупредил жителей пригородов Бейрута о предстоящих атаках

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 26 ноября 2024 г., 23:34 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 23:39
ЦАХАЛ вновь предупредил жителей пригородов Бейрута о предстоящих атаках
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 27 ноября, за четыре часа до вступления в силу соглашения о прекращении огня глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей двух районов южного предместья Бейрута – Дахии.

На картах, сопровождающих предупреждение, отмечены красным цветом три объекта, которые станут целью атаки ВВС ЦАХАЛа. Объекты находятся в районах Бурдж аль-Бараджне и Хобайри.

ЦАХАЛ рекомендовал жителям указанных домов и находящихся рядом строений, немедленно эвакуироваться.

Израиль
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