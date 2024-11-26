ВВС ЦАХАЛа атаковали в Ливане финансовые учреждения, связанные с "Хизбаллой"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об окончании очередной волны атак в Ливане. По сообщениям в ливанских СМИ, атаки начались после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением, посвященным соглашению о прекращении огня.

Израильские самолеты нанесли удары по девяти финансовым учреждениям, связанным с "Хизбаллой" в Бейруте, Сидоне, Тире и долине Бекаа.

Целью атак были филиалы фонда "Аль-Кард аль-Хасан", обменный пункт "Аль-Инсаф", через который переводились денежные средства "Хизбалле".

В октябре, рассказывая об атаках на филиалы "Аль-Кард аль-Хасан", пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что под прикрытием гражданских учреждений, в том числе фонда "Аль-Кард аль-Хасан", "Хизбалла" мобилизовывала сотни миллионов долларов в год.