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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали в Ливане финансовые учреждения, связанные с "Хизбаллой"

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 26 ноября 2024 г., 22:14 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 22:26
ВВС ЦАХАЛа атаковали в Ливане финансовые учреждения, связанные с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об окончании очередной волны атак в Ливане. По сообщениям в ливанских СМИ, атаки начались после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением, посвященным соглашению о прекращении огня.

Израильские самолеты нанесли удары по девяти финансовым учреждениям, связанным с "Хизбаллой" в Бейруте, Сидоне, Тире и долине Бекаа.

Целью атак были филиалы фонда "Аль-Кард аль-Хасан", обменный пункт "Аль-Инсаф", через который переводились денежные средства "Хизбалле".

В октябре, рассказывая об атаках на филиалы "Аль-Кард аль-Хасан", пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что под прикрытием гражданских учреждений, в том числе фонда "Аль-Кард аль-Хасан", "Хизбалла" мобилизовывала сотни миллионов долларов в год.

Израиль
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