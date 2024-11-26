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Израиль

МАДА: во время обстрела Хайфы женщина потеряла сознание, она в тяжелом состоянии

Война с "Хизбаллой"
Мада
время публикации: 26 ноября 2024 г., 17:38 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 17:55
МАДА: во время обстрела Хайфы женщина потеряла сознание, она в тяжелом состоянии
Noam Revkin Fenton/Flash90

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает, что во время ракетного обстрела Хайфы и Крайот женщина примерно 60 лет потеряла сознание по пути в бомбоубежище.

Судя по всему, речь идет о сердечном приступе.

Пострадавшая была реанимирована и доставлена в больницу РАМБАМ. Состояние женщины остается тяжелым.

По уточненным данным, женщина пострадала в Кирьят-Бялике.

Израиль
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