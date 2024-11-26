МАДА: во время обстрела Хайфы женщина потеряла сознание, она в тяжелом состоянии
время публикации: 26 ноября 2024 г., 17:38 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 17:55
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает, что во время ракетного обстрела Хайфы и Крайот женщина примерно 60 лет потеряла сознание по пути в бомбоубежище.
Судя по всему, речь идет о сердечном приступе.
Пострадавшая была реанимирована и доставлена в больницу РАМБАМ. Состояние женщины остается тяжелым.
По уточненным данным, женщина пострадала в Кирьят-Бялике.