МАДА: во время обстрела Хайфы женщина потеряла сознание, она в тяжелом состоянии

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает, что во время ракетного обстрела Хайфы и Крайот женщина примерно 60 лет потеряла сознание по пути в бомбоубежище.

Судя по всему, речь идет о сердечном приступе.

Пострадавшая была реанимирована и доставлена в больницу РАМБАМ. Состояние женщины остается тяжелым.

По уточненным данным, женщина пострадала в Кирьят-Бялике.