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Израиль

Внимание, розыск: пропала 43-летняя Мария Кинах из Эйлата

Полиция
Розыск
время публикации: 26 ноября 2024 г., 10:04 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 10:05
Внимание, розыск: пропала 43-летняя Мария Кинах из Эйлата
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 43-летней Марии Кинах из Эйлата. Близкие потеряли с ней связь несколько дней назад. В последний раз ее видели 25 ноября в центре Ришон ле-Циона.

Приметы пропавшей: рост 1.60, худощавая, светлые волосы. Была в темной одежде с красным рюкзаком.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6772700.

Израиль
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