Ракетный обстрел Нагарии: тяжело ранена 70-летняя женщина

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате ракетного обстрела Нагарии тяжело ранена 70-летняя женщина. Еще один человек (мужчина примерно 80 лет) получил легкие ранения.

Нескольким людям потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.

В 23:29 сигнал тревоги прозвучал в Нагарии и окрестностях. ЦАХАЛ сообщил, что с территории Ливана были запущены десять ракет, часть из них была перехвачена.

Пресс-служба полиции передала, что ракетой повреждено жилое здание, причинен ущерб нескольким автомобилям.