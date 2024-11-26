Ракетный обстрел Нагарии: тяжело ранена 70-летняя женщина
время публикации: 26 ноября 2024 г., 00:06 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 00:10
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате ракетного обстрела Нагарии тяжело ранена 70-летняя женщина. Еще один человек (мужчина примерно 80 лет) получил легкие ранения.
Нескольким людям потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.
В 23:29 сигнал тревоги прозвучал в Нагарии и окрестностях. ЦАХАЛ сообщил, что с территории Ливана были запущены десять ракет, часть из них была перехвачена.
Пресс-служба полиции передала, что ракетой повреждено жилое здание, причинен ущерб нескольким автомобилям.