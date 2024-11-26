Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 26.11.2024: операции в Шхеме, Калькилии и около Рамаллы
время публикации: 26 ноября 2024 г., 06:36 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 06:40
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 26 ноября действовали в Шхеме и Калькилии, около Сальфита (в Кафр ад-Дике) и около Рамаллы (в Университете Бирзейт).
Происходили вооруженные столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 26 ноября.