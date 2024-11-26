x
26 ноября 2024
|
последняя новость: 06:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 ноября 2024
|
26 ноября 2024
|
последняя новость: 06:59
26 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 26.11.2024: операции в Шхеме, Калькилии и около Рамаллы

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 26 ноября 2024 г., 06:36 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 06:40
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 26.11.2024: операции в Шхеме, Калькилии и около Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 26 ноября действовали в Шхеме и Калькилии, около Сальфита (в Кафр ад-Дике) и около Рамаллы (в Университете Бирзейт).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 26 ноября.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 ноября 2024

417-й день войны: ожидание перемирия в Ливане, низкая интенсивность действий в Газе. Хронология