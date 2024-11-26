Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 26 ноября, температура немного понизится и будет ниже среднесезонной. Облачно. В первой половине дня временами слабые дожди от севера до Негева. Снегопад на Хермоне.

В Иерусалиме – 7-10 градусов, в Тель-Авиве – 11-16, в Хайфе – 9-14, в Эйлате – 13-20, в Беэр-Шеве – 11-14, в Мицпе-Рамоне – 8-12, на побережье Мертвого моря – 14-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-17, в Ариэле – 8-11, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-17, на Голанских высотах – 8-12.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22-23 градуса, высота волн – 90-200 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

В среду-четверг – переменная облачность, температура постепенно повысится. В пятницу – без существенных изменений.