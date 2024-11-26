Сигналы тревоги звучат от границы с Ливаном до Хадеры

В 21:57-21:58 в Верхней и Центральной Галилее была активирована система раннего предупреждения о ракетных обстрелах.

Сигнал тревоги прозвучал в населенных пунктах Ахихуд, Тамра, Ясур, Афек, а также в районе нового кладбища в Акко.

В 22:01 - тревога в Нагарии и окрестностях.

В 22:08 - тревога в Штуле.

В 22:14-22:16 системы предупреждения о ракетных обстрелах были активированы в десятках населенных пунктах - от границы с Ливаном до Хадеры. Сирены звучали в Хайфе, Пардес-Хане, Кирьят-Тивоне, Зихрон-Якове и других населенных пунктах. ЦАХАЛ сообщил, что был зафиксирован запуск трех ракет с территории Ливана, они были сбиты.

В 22:28 сигналы тревоги прозвучали в Кирьят-Шмоне и окрестностях.

В 22:30 - Кфар Гилади и Мисгав Ам.