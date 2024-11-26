В зоопарке "Сафари" скончался комодский варан Шауль. Ему было 14 лет

Любимец зоопарка "Сафари" и его посетителей комодский варан Шауль, прибывший в рамат-ганский зоопарк десять лет назад в рамках программы по сохранению исчезающего вида, скончался накануне по не известной пока причине.

Шауля обнаружили в его вольере без признаков жизни. Еще во время утреннего обхода варан выглядел бодрым, его глаза были открыты, но во время второго обхода ближе к полудню он перестал реагировать на свое имя. Обеспокоенные смотрители вошли в вольер и обнаружили варана бездыханным, спешно вызванные ветеринары констатировали смерть. Тело варана отправлено на вскрытие для выяснения причин смерти.

Сотрудники зоопарка и многие посетители, знавшие и любившие Шауля много лет, тяжело переживают утрату.

Шауль прибыл в зоопарк "Сафари" в рамат-Гане в 2014 году в рамках международной программы по сохранению комодских варанов, одних из самых уникальных и впечатляющих рептилий. С момента своего прибытия Шауль был превосходным представителем своего вида и важной частью образовательной программы "Сафари".

Комодский варан, или как их иногда называют – "комодский дракон" – крупнейшая в мире ящерица родом с индонезийских островов. Длина комодского варана достигает 2,6 метров, а вес – 150 килограммов.

В природе осталось всего около 4000 комодских варанов, и в рамках европейской программы по сохранению вида 81 особь содержится в 38 зоопарках мира. Этот вид находится под угрозой исчезновения: расселение людей сокращает их естественную среду обитания, истощается кормовая база рептилий, а незаконная охота ставит их на грань истребления.

Продолжительность жизни комодского варана в зоопарках составляет около 10-12 лет, они часто устанавливают особую связь со своими смотрителями, как это было с Шаулем, который умер в возрасте 14 лет.