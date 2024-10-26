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Израиль

По северу Израиля из Ливана было выпущено около 125 ракет за два часа

время публикации: 26 октября 2024 г., 16:46 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 17:08
По северу Израиля из Ливана было выпущено около 125 ракет за два часа
Michael Giladi/Flash90

После воздушной тревоги, сработавшей в Верхней Галилее и районе южных Голан в 14:09-14:11, было зафиксировано около 50 ракет, выпущенных с территории Ливана. Часть из них была перехвачена, несколько упало на открытой местности.

После сигналов "Цева адом", прозвучавших в районе горы Дов, Верхней Галилее и районе северных Голан в 16:03-16:11, было зафиксировано около 75 ракет, выпущенных из Ливана. Часть из них была сбита, кроме того, были падения ракет на незастроенной местности.

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