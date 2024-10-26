За неделю ВВС ЦАХАЛа атаковали около 130 пусковых ракетных установок "Хизбаллы"

За последнюю неделю ВВС ЦАХАЛа, взаимодействуя с командованием Северного округа, атаковали около 130 пусковых ракетных установок "Хизбаллы". Некоторые из них ранее использовались террористами для обстрела территории Израиля.

В пятницу, 25 октября, менее чем через час после обстрела Маджд аль-Крума, в результате которого погибли двое мирных жителей, а еще семь были ранены, ВВС уничтожили пускоую установку, из которой был осуществлен обстрел.

Силы 91-й дивизии на этой неделе обнаружили четыре пусковых установки со 160 готовыми к запуску ракетами.

Кроме того, в ходе действий 98-й дивизии на юге Ливана был вывлен ряд пусковых ракетных установок, нацеленных на израильскую территорию.