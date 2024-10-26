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Израиль

Внимание, розыск: пропал 24-летний Эльад Йерими, жителя Эльада

время публикации: 26 октября 2024 г., 15:13 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 15:13
Внимание, розыск: пропал 24-летний Эльад Йерими, жителя Эльада
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция просит помощи в розыске 24-летнего Эльада Йерими, жителя Эльада. Последний раз его видели 23 октября на улице Шмия. С тех пор его местонахождение неизвестно. Жизнь мужчины может быть в опасности.

Приметы пропавшего: рост 1.75, среднего телосложения, брюнет, глаза карие. Описание одежды: оливковая рубашка, длинные брюки. Может находится в районе горы Мирон.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-9004444.

Израиль
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