Внимание, розыск: пропал 24-летний Эльад Йерими, жителя Эльада

Полиция просит помощи в розыске 24-летнего Эльада Йерими, жителя Эльада. Последний раз его видели 23 октября на улице Шмия. С тех пор его местонахождение неизвестно. Жизнь мужчины может быть в опасности.

Приметы пропавшего: рост 1.75, среднего телосложения, брюнет, глаза карие. Описание одежды: оливковая рубашка, длинные брюки. Может находится в районе горы Мирон.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-9004444.