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Израиль

ЦАХАЛ и ШАБАК: в Туль-Кареме уничтожен местный командир ХАМАСа

время публикации: 26 октября 2024 г., 14:47 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 15:02
ЦАХАЛ и ШАБАК: в Туль-Кареме уничтожен местный командир ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа

В результате специальной операции, продолжавшейся около семи часов, силы ЦАХАЛа и общей службы безопасности (ШАБАКа) ликвидировали в Туль-Кареме террориста ХАМАСа, планировавшего осуществить новые теракты в ближайшие дни.

Силы ЯМАМ и "Сайерет Харув", руководствуясь данными, полученными ШАБАКом, уничтожили Ислама Удэ, однако из командиров ХАМАСа в этом районе. В ходе операции террорист вступил в перестрелку с военнослужащими и был убит.

В его автомобиле было найдено оружие и материалы для изготовления взрывного устройства.

Уде вместе с Захи Уфи, уничтоженным 3 октября, отвечали за планирование крупных атак, которые должны были быть осуществлены в первую годовщину "черной субботы", 7 октября.

После ликвидации Уфи, Удэ руководил инфраструктурой ХАМАСа в Туль-Кареме и занимался планированием терактов.

Израиль
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