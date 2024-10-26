ЦАХАЛ и ШАБАК: в Туль-Кареме уничтожен местный командир ХАМАСа

В результате специальной операции, продолжавшейся около семи часов, силы ЦАХАЛа и общей службы безопасности (ШАБАКа) ликвидировали в Туль-Кареме террориста ХАМАСа, планировавшего осуществить новые теракты в ближайшие дни.

Силы ЯМАМ и "Сайерет Харув", руководствуясь данными, полученными ШАБАКом, уничтожили Ислама Удэ, однако из командиров ХАМАСа в этом районе. В ходе операции террорист вступил в перестрелку с военнослужащими и был убит.

В его автомобиле было найдено оружие и материалы для изготовления взрывного устройства.

Уде вместе с Захи Уфи, уничтоженным 3 октября, отвечали за планирование крупных атак, которые должны были быть осуществлены в первую годовщину "черной субботы", 7 октября.

После ликвидации Уфи, Удэ руководил инфраструктурой ХАМАСа в Туль-Кареме и занимался планированием терактов.