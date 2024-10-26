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Израиль

В центре сектора Газы ЦАХАЛ проводит точечные операции

время публикации: 26 октября 2024 г., 10:13 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 10:13
В центре сектора Газы ЦАХАЛ проводит точечные операции
Пресс-служба ЦАХАЛа

В центре сектора Газы силы 252-й дивизии ЦАХАЛ проводят точечные операции, ликвидируют террористов и уничтожают террористическую инфраструктуру.

Бойцы 5-й бригады выявили и посредством БПЛА уничтожили наблюдательный пункт террористов.

454-я бригада также направила ВВС, который уничтожил наблюдательный пункт и склад оружия террористов в центре сектора.

Бойцы бригады "Нахаль", под командованием дивизии Газы, продолжают действовать в районе Рафиаха. За последние сутки ими была уничтожена террористическая инфраструктура, ликвидирована группа вооруженных террористов, найдено большое количество оружия и гранатомет, принадлежащий террористам ХАМАСа.

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