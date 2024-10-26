В центре сектора Газы ЦАХАЛ проводит точечные операции

В центре сектора Газы силы 252-й дивизии ЦАХАЛ проводят точечные операции, ликвидируют террористов и уничтожают террористическую инфраструктуру.

Бойцы 5-й бригады выявили и посредством БПЛА уничтожили наблюдательный пункт террористов.

454-я бригада также направила ВВС, который уничтожил наблюдательный пункт и склад оружия террористов в центре сектора.

Бойцы бригады "Нахаль", под командованием дивизии Газы, продолжают действовать в районе Рафиаха. За последние сутки ими была уничтожена террористическая инфраструктура, ликвидирована группа вооруженных террористов, найдено большое количество оружия и гранатомет, принадлежащий террористам ХАМАСа.