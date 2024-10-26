Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 26.10.2024: удары по целям на севере и в центре сектора

В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы. Наземные силы ЦАХАЛа действуют на всей территории сектора.

На севере сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в северной части сектора.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа наносила удары по целям на востоке Аль-Бурейджа и в самом Аль-Бурейдже; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям на западе Нусейрата.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 26 октября.