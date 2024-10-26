ЦАХАЛ ликвидировал группу террористов, принадлежавшую силам ПВО "Хизбаллы", а также атаковал объект, связанный с производством оружия и оперативный штаб "Хизбаллы" в Дахии.

Все цели были расположены в гражданских зданиях в густонаселенных районах. Это очередной пример использования "Хизбаллой" ливанских граждан в качестве живого щита.

Перед атакой ЦАХАЛ принял специальные меры для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению, в частности, жители районов, где находились объекты "Хизбаллы", были заранее предупреждены об атаке.