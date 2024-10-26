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Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал группу террористов, принадлежавшую силам ПВО "Хизбаллы"

время публикации: 26 октября 2024 г., 12:33 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 12:50

ЦАХАЛ ликвидировал группу террористов, принадлежавшую силам ПВО "Хизбаллы", а также атаковал объект, связанный с производством оружия и оперативный штаб "Хизбаллы" в Дахии.

Все цели были расположены в гражданских зданиях в густонаселенных районах. Это очередной пример использования "Хизбаллой" ливанских граждан в качестве живого щита.

Перед атакой ЦАХАЛ принял специальные меры для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению, в частности, жители районов, где находились объекты "Хизбаллы", были заранее предупреждены об атаке.

Израиль
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