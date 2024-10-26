Операция "Дни покаяния". ЦАХАЛ объявил о завершении атаки на военные объекты в Иране
В 6 утра 26 октября ЦАХАЛ объявил о завершении атаки на военные объекты в Иране в рамках операции ВВС "Дни покаяния".
В официальном сообщении сказано, что целями были военные объекты в нескольких районах Ирана.
ЦАХАЛ подчеркивает: "Все наши самолеты благополучно вернулись на свои базы".
"Атака была осуществлена по решению политического руководства в ответ на атаки иранского режима против Государства Израиль и его граждан в последние месяцы. Ответная атака завершена, ее цели достигнуты", – заявляет ЦАХАЛ.
Названы атакованные цели: заводы по производству баллистических и крылатых ракет, ракетные комплексы "земля-воздух" и другие средства ПВО.
Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил: "Мы осуществили целенаправленные и точные атаки на военные объекты в Иране и предотвратили непосредственные угрозы Государству Израиль. Миссия ЦАХАЛа завершена. Если иранский режим совершит ошибку и начнет новый виток эскалации – мы будем обязаны отреагировать. Наше послание ясно: любой, кто угрожает Государству Израиль и стремится втянуть регион в более широкую эскалацию, заплатит высокую цену. Сегодня мы доказали, что способны действовать решительно и готовы, атакуя и обороняясь, защищать Государство Израиль и граждан Израиля".
ОТВЕТНЫЙ УДАР ИЗРАИЛЯ ПО ИРАНУ (обратная хронология)
06:00
Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с министром обороны Израиля Йоавом Галантом результаты израильского авиаудара по целям в Иране, сообщает Пентагон. В ходе беседы было подчеркнуто, что американские вооруженные силы в ближневосточном регионе находятся в состоянии повышенной готовности.
Командование ВВС Ирана сообщает: ВВС Израиля в ночь на 26 октября атаковали военные объекты в Тегеране, Хузестане и Иламе. Утверждается, что "был причинен ограниченный ущерб".
ЦАХАЛ объявил о завершении атаки на военные объекты в Иране в рамках операции ВВС "Дни покаяния".
05:00
The New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников сообщает: атака на Иран завершена, были атакованы около 20 объектов.
После очередной волны атаки израильских ВВС в Иране были отменены все авиарейсы, сообщают иранские СМИ.
04:00
Сайт 12-го израильского телеканала передает: в течение нескольких часов ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по десяткам стратегических объектов на территории Ирана, целями были военные объекты – заводы по производству ракет, предприятия по разработке и производству БПЛА, базы запуска баллистических ракет. Первая волна атаки была направлена на широкомасштабный ущерб иранской системе противовоздушной обороны, что обеспечило свободу действий ВВС ЦАХАЛа в воздушном пространстве Ирана. По имеющимся данным, взрывы были слышны в нескольких крупных городах: Тегеране, Харадже и Исфахане, при этом в Тегеране зафиксировано несколько мощных взрывов. В число заявленных целей входят системы ПВО, международный аэропорт Имама Али в Тегеране, который также используется в качестве военной базы, и электростанция в городе Карадж, утверждается в сообщении N12 (иранские официальные СМИ сведения об ударах по аэропорту и электростанции опровергают).
Израильские СМИ передают: в атаке на иранские военные объекты участвовали 100-200 самолетов, включая F-35.
Поступили сообщения о новых взрывах в Тегеране. Очевидно, речь идет о новой волне атаки израильских ВВС. Иранское государственное агентство IRNA передает: батареи ПВО действуют в центре Тегерана.
Саудовский телеканал "Аль-Хадат" передает, что израильские удары осуществлялись "волнами" и были направлены на военные объекты.
03:00
Министерство транспорта Ирака приостановило полеты во всех аэропортах страны на фоне ударов Израиля по Ирану, сообщает агентство INA.
Иранское агентство SNN объявило, что международный аэропорт имени имама Хомейни и аэропорт Мехрабад в Тегеране работают в штатном режиме. Это утверждает и иранское агентство Tasnim.
В СМИ появились сведения об ударах ВВС ЦАХАЛа по целям в иранском Ширазе (на юге страны). Официальный Тегеран эти сообщения опровергает.
Израильский сайт Ynet приводит следующее заявление израильских официальных лиц: в атаке на Иран участвуют сотни самолетов, иранцы понятия не имеют, что происходит. Впервые после ирано-иракской войны Тегеран подвергается нападению. "Израиль меняет уравнение".
Белый дом объявил, что Израиль наносит удары по военным объектам в Иране в целях самообороны и в ответ на атаку Тегерана (1 октября). Президент США Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис были проинформированы об ударах Израиля по Ирану.
Иранское агентство Tasnim заявляет, что взрывы "в трех местах около Тегерана" были следствием действий ПВО Ирана.
02:00
Иранское агентство FARS сообщает: израильские ВВС атаковали несколько военных баз на западе и юго-западе Тегерана.
Источник сообщил CBS News, что израильская атака ограничилась военными целями, а не ядерными или нефтяными объектами.
NBC News передает со ссылкой на неназванных арабских чиновников: удары ВВС Израиля были, вероятно, нанесены по казармам или штабу и складу оружия.
Сирийские оппозиционные СМИ сообщают, что израильские ВВС атаковали батареи ПВО в сирийской мухафазе Хомс, а также радиолокационную базу Таль аль-Калиб в Ас-Суайде в Сирии. Удары были нанесены одновременно с ударами по целям в Иране. Были нанесены удары и по целям в Ливане.
Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари выступил с официальным сообщением, подтвердив, что израильские ВВС атакуют военные объекты в Иране в ответ на иранские атаки. Он подчеркнул: "Армия обороны Израиля проводит постоянную оценку ситуации, и на данном этапе в директивах командования тылом нет изменений". Хагари призвал "сохранять бдительность и подчиняться директивам командования тыла", в случае изменении которых последует немедленное уведомление.
СМИ сообщают, что воздушное пространство над Ираном было закрыто. Международный аэропорт на некоторое время Тегерана прекратил принимать и отправлять самолеты.
Израильский сайт Ynet и сайт издания The Jerusalem Post приводят новое заявление израильских официальных лиц, утверждающих, что иранским ПВО не удалось перехватить ни одной воздушной цели, минобороны Ирана лжет.
Минобороны Ирана поспешило заявить: "Мы сбили все вражеские воздушные цели. Существенного ущерба системе безопасности не было".
Пресс-служба ЦАХАЛа официально объявила о нанесении ударов по целям в Иране.
Израильский телеканал "Кан-11" со ссылкой на источник в Иерусалиме передал, что Израиль начал нанесение ударов по Ирану. Эта информация была разрешена к публикации военной цензурой.
В Иране сообщают о "работе ПВО" около Тегерана.
Появились первые сообщения о взрывах в Тегеране. О нескольких взрывах в столице Ирана сообщило агентство Fars.
ПРЕДЫСТОРИЯ
1 октября 2024 года Иран атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет. Тогда израильская сторона подтверждала незначительный ущерб в результате данной атаки.