Операция "Дни покаяния". ЦАХАЛ объявил о завершении атаки на военные объекты в Иране

В 6 утра 26 октября ЦАХАЛ объявил о завершении атаки на военные объекты в Иране в рамках операции ВВС "Дни покаяния".

В официальном сообщении сказано, что целями были военные объекты в нескольких районах Ирана.

ЦАХАЛ подчеркивает: "Все наши самолеты благополучно вернулись на свои базы".

"Атака была осуществлена ​​по решению политического руководства в ответ на атаки иранского режима против Государства Израиль и его граждан в последние месяцы. Ответная атака завершена, ее цели достигнуты", – заявляет ЦАХАЛ.

Названы атакованные цели: заводы по производству баллистических и крылатых ракет, ракетные комплексы "земля-воздух" и другие средства ПВО.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил: "Мы осуществили целенаправленные и точные атаки на военные объекты в Иране и предотвратили непосредственные угрозы Государству Израиль. Миссия ЦАХАЛа завершена. Если иранский режим совершит ошибку и начнет новый виток эскалации – мы будем обязаны отреагировать. Наше послание ясно: любой, кто угрожает Государству Израиль и стремится втянуть регион в более широкую эскалацию, заплатит высокую цену. Сегодня мы доказали, что способны действовать решительно и готовы, атакуя и обороняясь, защищать Государство Израиль и граждан Израиля".

ОТВЕТНЫЙ УДАР ИЗРАИЛЯ ПО ИРАНУ (обратная хронология)

06:00

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с министром обороны Израиля Йоавом Галантом результаты израильского авиаудара по целям в Иране, сообщает Пентагон. В ходе беседы было подчеркнуто, что американские вооруженные силы в ближневосточном регионе находятся в состоянии повышенной готовности.

Командование ВВС Ирана сообщает: ВВС Израиля в ночь на 26 октября атаковали военные объекты в Тегеране, Хузестане и Иламе. Утверждается, что "был причинен ограниченный ущерб".

ЦАХАЛ объявил о завершении атаки на военные объекты в Иране в рамках операции ВВС "Дни покаяния".

05:00

The New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников сообщает: атака на Иран завершена, были атакованы около 20 объектов.

После очередной волны атаки израильских ВВС в Иране были отменены все авиарейсы, сообщают иранские СМИ.

04:00

Сайт 12-го израильского телеканала передает: в течение нескольких часов ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по десяткам стратегических объектов на территории Ирана, целями были военные объекты – заводы по производству ракет, предприятия по разработке и производству БПЛА, базы запуска баллистических ракет. Первая волна атаки была направлена ​​на широкомасштабный ущерб иранской системе противовоздушной обороны, что обеспечило свободу действий ВВС ЦАХАЛа в воздушном пространстве Ирана. По имеющимся данным, взрывы были слышны в нескольких крупных городах: Тегеране, Харадже и Исфахане, при этом в Тегеране зафиксировано несколько мощных взрывов. В число заявленных целей входят системы ПВО, международный аэропорт Имама Али в Тегеране, который также используется в качестве военной базы, и электростанция в городе Карадж, утверждается в сообщении N12 (иранские официальные СМИ сведения об ударах по аэропорту и электростанции опровергают).

Израильские СМИ передают: в атаке на иранские военные объекты участвовали 100-200 самолетов, включая F-35.

Поступили сообщения о новых взрывах в Тегеране. Очевидно, речь идет о новой волне атаки израильских ВВС. Иранское государственное агентство IRNA передает: батареи ПВО действуют в центре Тегерана.

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" передает, что израильские удары осуществлялись "волнами" и были направлены на военные объекты.

03:00

Министерство транспорта Ирака приостановило полеты во всех аэропортах страны на фоне ударов Израиля по Ирану, сообщает агентство INA.

Иранское агентство SNN объявило, что международный аэропорт имени имама Хомейни и аэропорт Мехрабад в Тегеране работают в штатном режиме. Это утверждает и иранское агентство Tasnim.

В СМИ появились сведения об ударах ВВС ЦАХАЛа по целям в иранском Ширазе (на юге страны). Официальный Тегеран эти сообщения опровергает.

Израильский сайт Ynet приводит следующее заявление израильских официальных лиц: в атаке на Иран участвуют сотни самолетов, иранцы понятия не имеют, что происходит. Впервые после ирано-иракской войны Тегеран подвергается нападению. "Израиль меняет уравнение".

Белый дом объявил, что Израиль наносит удары по военным объектам в Иране в целях самообороны и в ответ на атаку Тегерана (1 октября). Президент США Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис были проинформированы об ударах Израиля по Ирану.

Иранское агентство Tasnim заявляет, что взрывы "в трех местах около Тегерана" были следствием действий ПВО Ирана.

02:00

Иранское агентство FARS сообщает: израильские ВВС атаковали несколько военных баз на западе и юго-западе Тегерана.

Источник сообщил CBS News, что израильская атака ограничилась военными целями, а не ядерными или нефтяными объектами.

NBC News передает со ссылкой на неназванных арабских чиновников: удары ВВС Израиля были, вероятно, нанесены по казармам или штабу и складу оружия.

Сирийские оппозиционные СМИ сообщают, что израильские ВВС атаковали батареи ПВО в сирийской мухафазе Хомс, а также радиолокационную базу Таль аль-Калиб в Ас-Суайде в Сирии. Удары были нанесены одновременно с ударами по целям в Иране. Были нанесены удары и по целям в Ливане.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари выступил с официальным сообщением, подтвердив, что израильские ВВС атакуют военные объекты в Иране в ответ на иранские атаки. Он подчеркнул: "Армия обороны Израиля проводит постоянную оценку ситуации, и на данном этапе в директивах командования тылом нет изменений". Хагари призвал "сохранять бдительность и подчиняться директивам командования тыла", в случае изменении которых последует немедленное уведомление.

СМИ сообщают, что воздушное пространство над Ираном было закрыто. Международный аэропорт на некоторое время Тегерана прекратил принимать и отправлять самолеты.

Израильский сайт Ynet и сайт издания The Jerusalem Post приводят новое заявление израильских официальных лиц, утверждающих, что иранским ПВО не удалось перехватить ни одной воздушной цели, минобороны Ирана лжет.

Минобороны Ирана поспешило заявить: "Мы сбили все вражеские воздушные цели. Существенного ущерба системе безопасности не было".

Пресс-служба ЦАХАЛа официально объявила о нанесении ударов по целям в Иране.

Израильский телеканал "Кан-11" со ссылкой на источник в Иерусалиме передал, что Израиль начал нанесение ударов по Ирану. Эта информация была разрешена к публикации военной цензурой.

В Иране сообщают о "работе ПВО" около Тегерана.

Появились первые сообщения о взрывах в Тегеране. О нескольких взрывах в столице Ирана сообщило агентство Fars.

ПРЕДЫСТОРИЯ

1 октября 2024 года Иран атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет. Тогда израильская сторона подтверждала незначительный ущерб в результате данной атаки.