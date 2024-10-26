ЦАХАЛ официально подтвердил нанесение ударов по целям в Иране

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари выступил с официальным сообщением, подтвердив, что израильские ВВС атакуют военные объекты в Иране в ответ на иранские атаки.

Он подчеркнул: "Армия обороны Израиля проводит постоянную оценку ситуации, и на данном этапе в директивах командования тылом нет изменений". Хагари призвал "сохранять бдительность и подчиняться директивам командования тыла", в случае изменении которых последует немедленное уведомление.

Ранее израильский телеканал "Кан-11" со ссылкой на источник в Иерусалиме передал, что Израиль начал нанесение ударов по Ирану. В сообщении телеканала отмечалось, что эта информация была разрешена к публикации военной цензурой.

Около 2 часов ночи по израильскому времени появились первые сообщения о взрывах в Тегеране. О нескольких взрывах в столице Ирана сообщило агентство Fars.

СМИ сообщают, что воздушное пространство над Ираном закрыто. Международный аэропорт Тегерана прекратил принимать и отправлять самолеты.

В Иране сообщают о "работе ПВО" около Тегерана.

1 октября 2024 года Иран атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет. Тогда израильская сторона подтверждала незначительный ущерб в результате данной атаки.