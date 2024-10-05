ЦАХАЛ и ШАБАК: в Туль-Кареме были уничтожены 12 террористов ХАМАСа и "Исламского джихада"

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что в ночь на 4 октября в Туль-Кареме в результате авиаудара были уничтожены 12 террористов ХАМАСа и "Исламского джихада".

Ранее сообщались имена двух из них: одного из командиров местного отделения "Исламского джихада" Джита Радуана и командира местного отделения "Бригад Иззаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) Захи Ясира Абделя Разака Уфи.

На данный момент известно еще о десяти уничтоженных в Туль-Кареме террористах, которые, кроме прочего, были причастны к производству взрывных устройств и организации терактов против израильских граждан. Девять из десяти были членами ХАМАСа, один – "Исламского джихада".