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ЦАХАЛ и ШАБАК: в Туль-Кареме были уничтожены 12 террористов ХАМАСа и "Исламского джихада"

время публикации: 05 октября 2024 г., 18:13 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 18:34
ЦАХАЛ и ШАБАК: в Туль-Кареме были уничтожены 12 террористов ХАМАСа и "Исламского джихада"
Nasser Ishtayeh/Flash90

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что в ночь на 4 октября в Туль-Кареме в результате авиаудара были уничтожены 12 террористов ХАМАСа и "Исламского джихада".

Ранее сообщались имена двух из них: одного из командиров местного отделения "Исламского джихада" Джита Радуана и командира местного отделения "Бригад Иззаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) Захи Ясира Абделя Разака Уфи.

На данный момент известно еще о десяти уничтоженных в Туль-Кареме террористах, которые, кроме прочего, были причастны к производству взрывных устройств и организации терактов против израильских граждан. Девять из десяти были членами ХАМАСа, один – "Исламского джихада".

Израиль
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