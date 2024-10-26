Поступили сообщения о "землетрясении" в Израиле: ЦАХАЛ взорвал склад оружия "Хизбаллы"
время публикации: 26 октября 2024 г., 07:15 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 07:24
Утром 26 октября поступили сообщения о слабом "землетрясении" на севере Израиля – от Хайфы до Голанских высот.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение ощущалось как в восточном Средиземноморье, так и в районе Мертвого моря.
Вскоре ЦАХАЛ уточнил: был взорван крупный склад оружия "Хизбаллы", что привело к тому, что ощущались подземные толчки.