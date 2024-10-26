Поступили сообщения о "землетрясении" в Израиле: ЦАХАЛ взорвал склад оружия "Хизбаллы"

Утром 26 октября поступили сообщения о слабом "землетрясении" на севере Израиля – от Хайфы до Голанских высот.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение ощущалось как в восточном Средиземноморье, так и в районе Мертвого моря.

Вскоре ЦАХАЛ уточнил: был взорван крупный склад оружия "Хизбаллы", что привело к тому, что ощущались подземные толчки.