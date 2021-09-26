Спецоперация против ХАМАСа и "Исламского джихада" в Самарии: уничтожены пятеро террористов
Пресс-служба Армии обороны Израиля прокомментировала и уточнила информацию об антитеррористических операциях в Самарии, проведенных в ночь на воскресенье, 26 сентября.
ЦАХАЛ заявляет, что в районах Рамаллы и Дженина проводилась широкомасштабная операция, целью которой была нейтрализация инфраструктуры террористической организации ХАМАС, за которой велось многодневное наблюдение.
В сообщении ЦАХАЛа сказано, что не менее четырех террористов были убиты в ходе операций, которые в районе Дженина и в районе деревни Биду (к югу от Рамаллы) проводили бойцы спецподразделения ЦАХАЛа "Дувдеван" и бойцы спецподразделения пограничной полиции ЯМАМ. Позже стало известно, что убиты пятеро террористов.
Операции завершены, спецподразделения выведены с территории Палестинской автономии. В общей сложности одновременно операции проводились в пяти различных местах.
Первоначально утверждалось, что среди израильских военных и пограничников пострадавших нет. Однако около полудня пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ходе операции в деревне Буркин во время перестрелки с террористами были ранены двое военнослужащих: офицер и рядовой боец. Раненые доставлены на вертолете в больницу. Сведения по поводу их состояния пока не публикуются.
ЦАХАЛ подчеркивает, что проведенные операции позволили предотвратить теракты, спланированные инфраструктурой ХАМАСа в Самарии.
Палестинские СМИ публикуют имена боевиков террористической организации ХАМАС, ликвидированных израильскими военными в ходе спецоперации в Самарии в ночь на 26 сентября (использованы данные, приведенные в блоге "Абу Али"). При этом всех убитых, а также восьмерых раненых, в этих сообщениях называют "мирными жителями".
1) Ахмад Захран – один из командиров "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа). Он был убит в ходе перестрелки с военными в районе Бейт-Анан, около деревни Биду (к югу от Рамаллы).
2) Усама Сабах (22 года) – боевик "Исламского джихада" (а не ХАМАСа, как предполагалось ранее). Убит в Буркине (к западу от Дженина).
3) Ахмад Аднан Абд (30 лет) – боевик ХАМАСа. Застрелен около деревни Кафр Дан, к западу от Дженина, во время попытки после перестрелки скрыться на автомобиле.
4) Махмуд Хамидан – боевик ХАМАСа, отбывший шесть лет в израильской тюрьме за террористическую деятельность (вышел на свободу три месяца назад). Сообщник Захрана. Застрелен в районе Бейт-Анан.
5) Закария Бадуан – боевик ХАМАСа. Застрелен в районе Бейт-Анан.
В Буркине также был ранен Мухаммад аз-Зарайни.
Названы имена некоторых задержанных террористов: Ахмад Абу Рамила и Мазен Саади.
Ранее сообщалось, что в ночь на 26 сентября израильские военные проводили операции в районе Дженина по задержанию подозреваемых в террористической деятельности. В ходе операций произошли столкновения, сообщается о перестрелках, в результате которых есть раненый со стороны палестинских арабов. Агентство Safa передавало, что операции проводились в самом городе Дженин, а также к западу от него – в деревнях Буркин и Кафр Дан. Военные задержали четверых подозреваемых, один местный житель был ранен, сообщает Safa. В сообщении Safa особое внимание уделено событиям в деревне Буркин, где военные окружили один из домов и потребовали, чтобы находившиеся в нем сдались без сопротивления, но из дома по солдатам открыли огонь, стреляли также со стороны ближайших домов. Вскоре прибыло подкрепление ЦАХАЛа, были слышны взрывы. На месте столкновения находятся машины скорой помощи. В то же время спецназ израильской армии задержал в городе Дженин двоих подозреваемых. Еще один подозреваемый был задержан в Кафр Дане, там же при оказании сопротивления был ранен один местный житель.
Позже агентство Safa сообщило о двух убитых и троих задержанных военными в деревне Бейт-Анан (к югу от Рамаллы, южнее 443-й трассы).
С декабря 2019 года ЦАХАЛ не публикует ежедневные отчеты об антитеррористической деятельности в Иудее и Самарии и, как правило, воздерживается от комментариев по поводу публикаций в "иностранных источниках". Но в данном случае информация была уточнена военными.
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Операции ЦАХАЛа в районе Дженина: перестрелка в Буркине, задержаны четверо подозреваемых в терроре