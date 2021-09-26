Спецоперация против ХАМАСа и "Исламского джихада" в Самарии: уничтожены пятеро террористов

Пресс-служба Армии обороны Израиля прокомментировала и уточнила информацию об антитеррористических операциях в Самарии, проведенных в ночь на воскресенье, 26 сентября.

ЦАХАЛ заявляет, что в районах Рамаллы и Дженина проводилась широкомасштабная операция, целью которой была нейтрализация инфраструктуры террористической организации ХАМАС, за которой велось многодневное наблюдение.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что не менее четырех террористов были убиты в ходе операций, которые в районе Дженина и в районе деревни Биду (к югу от Рамаллы) проводили бойцы спецподразделения ЦАХАЛа "Дувдеван" и бойцы спецподразделения пограничной полиции ЯМАМ. Позже стало известно, что убиты пятеро террористов.

Операции завершены, спецподразделения выведены с территории Палестинской автономии. В общей сложности одновременно операции проводились в пяти различных местах.

Первоначально утверждалось, что среди израильских военных и пограничников пострадавших нет. Однако около полудня пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ходе операции в деревне Буркин во время перестрелки с террористами были ранены двое военнослужащих: офицер и рядовой боец. Раненые доставлены на вертолете в больницу. Сведения по поводу их состояния пока не публикуются.

ЦАХАЛ подчеркивает, что проведенные операции позволили предотвратить теракты, спланированные инфраструктурой ХАМАСа в Самарии.

Палестинские СМИ публикуют имена боевиков террористической организации ХАМАС, ликвидированных израильскими военными в ходе спецоперации в Самарии в ночь на 26 сентября (использованы данные, приведенные в блоге "Абу Али"). При этом всех убитых, а также восьмерых раненых, в этих сообщениях называют "мирными жителями".

1) Ахмад Захран – один из командиров "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа). Он был убит в ходе перестрелки с военными в районе Бейт-Анан, около деревни Биду (к югу от Рамаллы).

2) Усама Сабах (22 года) – боевик "Исламского джихада" (а не ХАМАСа, как предполагалось ранее). Убит в Буркине (к западу от Дженина).

3) Ахмад Аднан Абд (30 лет) – боевик ХАМАСа. Застрелен около деревни Кафр Дан, к западу от Дженина, во время попытки после перестрелки скрыться на автомобиле.

4) Махмуд Хамидан – боевик ХАМАСа, отбывший шесть лет в израильской тюрьме за террористическую деятельность (вышел на свободу три месяца назад). Сообщник Захрана. Застрелен в районе Бейт-Анан.

5) Закария Бадуан – боевик ХАМАСа. Застрелен в районе Бейт-Анан.

В Буркине также был ранен Мухаммад аз-Зарайни.

Названы имена некоторых задержанных террористов: Ахмад Абу Рамила и Мазен Саади.



Позже агентство Safa сообщило о двух убитых и троих задержанных военными в деревне Бейт-Анан (к югу от Рамаллы, южнее 443-й трассы).

С декабря 2019 года ЦАХАЛ не публикует ежедневные отчеты об антитеррористической деятельности в Иудее и Самарии и, как правило, воздерживается от комментариев по поводу публикаций в "иностранных источниках". Но в данном случае информация была уточнена военными.