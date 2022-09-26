adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
23 - 31°
Тель-Авив:
22 - 30°
Эйлат:
27 - 41°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.489 ₪ 3.411 ₪
Иерусалим:
23 - 31°
Тель-Авив:
22 - 30°
Эйлат:
27 - 41°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Полиция и ШАБАК расследуют подозрение на попытку теракта на железной дороге

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Полиция и ШАБАК расследуют подозрение на попытку теракта на железной дороге
    Photo by Hadas Parush/Flash90     Полиция и ШАБАК расследуют подозрение на попытку теракта на железной дороге
    Hadas Parush/Flash90

    В понедельник, 26 сентября, на севере Израиля, на участке железной дороги между Акко и Кармиэлем, был обнаружен посторонний предмет. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительных органов.

    По информации сайта "Мако", посторонний предмет был взрывным устройством.

    Недалеко от места происшествия был задержан подозреваемый.

    adv_11 m_ar_1

    В полиции отмечают, что расследование этого инцидента, в результате которого не было пострадавших, ведется совместно с Общей службой безопасности (ШАБАК).

    Подробности расследования запрещены к публикации в интересах следствия.

    Отметим, что в мае компания "Ракевет Исраель" подала жалобу в полицию на неизвестных, создающих аварийные ситуации на участке железной дороги в Негеве. Сообщалось, что трижды с начала мая неизвестные забрасывали булыжниками железнодорожные пути. "Ракевет Исраэль", чтобы не допустить катастрофы, усилила патрулирование проблемных участков, машинисты поездов снижают на этих участках скорость. Кроме того, компания применяет беспилотники для контроля за состоянием железнодорожного полотна.

    adv_12 incontent_1

    adv_13 m_ar_2

    В компании говорят о том, что камни на железнодорожных путях приводят к остановке движения поездов, сбоям в расписании, от которых страдают тысячи пассажиров.

    adv_14 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 23 Мая 2022
    СМИ: с начала месяца в Негеве предпринято не менее трех попыток пустить под откос поезда
    adv_15 ar_middle_wwh
    adv_16 ar_middle_yandex
    adv_17 ar_middle_mobile_yandex
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    19:07 Полиция и ШАБАК расследуют подозрение на попытку теракта на железной дороге
    18:54 ФСБ сообщило о задержании во Владивостоке консула Японии
    17:47 В Дагестане и Кабардино-Балкарской республике проходят акции против мобилизации
    15:19 The Bell: в аэропорты РФ поступили списки подлежащих мобилизации
    13:16 На пограничный переход с Грузией прибыли российские военные, в Совфеде обсуждается запрет на выезд
    12:02 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 215-й день войны
    10:53 Офис президента Ливана: предложение США по урегулированию с Израилем ожидается до конца недели
    10:43 Стрельба в Ижевской школе: не менее 13 убитых, в их числе девять детей
    adv_20 ar_right_2
    adv_21 ar_right_3
    adv_22 ar_right_4
    adv_23 ar_right_5