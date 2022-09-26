Полиция и ШАБАК расследуют подозрение на попытку теракта на железной дороге

В понедельник, 26 сентября, на севере Израиля, на участке железной дороги между Акко и Кармиэлем, был обнаружен посторонний предмет. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительных органов.

По информации сайта "Мако", посторонний предмет был взрывным устройством.

Недалеко от места происшествия был задержан подозреваемый.

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В полиции отмечают, что расследование этого инцидента, в результате которого не было пострадавших, ведется совместно с Общей службой безопасности (ШАБАК).

Подробности расследования запрещены к публикации в интересах следствия.

Отметим, что в мае компания "Ракевет Исраель" подала жалобу в полицию на неизвестных, создающих аварийные ситуации на участке железной дороги в Негеве. Сообщалось, что трижды с начала мая неизвестные забрасывали булыжниками железнодорожные пути. "Ракевет Исраэль", чтобы не допустить катастрофы, усилила патрулирование проблемных участков, машинисты поездов снижают на этих участках скорость. Кроме того, компания применяет беспилотники для контроля за состоянием железнодорожного полотна.

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В компании говорят о том, что камни на железнодорожных путях приводят к остановке движения поездов, сбоям в расписании, от которых страдают тысячи пассажиров.