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    В Израиле

    БПЛА ЦАХАЛа атаковал объекты ХАМАСа на юге сектора Газы

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    БПЛА ЦАХАЛа атаковал объект ХАМАСа на юге сектора Газы
    Abed Rahim Khatib/Flash90

    Вечером 26 сентября беспилотный самолет ЦАХАЛа нанес удар по объекту боевиков ХАМАСа к востоку от Рафаха, на юге сектора Газы, сообщает армейская пресс-служба.

    Атака была осуществлена на фоне продолжающихся беспорядков на границе.

    Вскоре пресс-служба ЦАХАЛа объявила о нанесении новых ударов по целям в Газе. Палестинские источники сообщают, что ударным беспилотником был атакован еще один наблюдательный пункт боевиков ХАМАСа.

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    ЦАХАЛ подтверждает применение средств для разгона толпы, а также снайперского огня, с целью пресечения беспорядков и попыток нарушить границу.

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    Ранее сайт Walla со ссылкой на армейские источники писал, что группе боевиков удалось проникнуть на израильскую территорию и утроить поджог в районе, контролируемом ЦАХАЛом. Однако пресс-служба израильской армии настаивает: сегодня не было никаких проникновений на израильскую территорию из сектора Газы.

    За последнюю неделю это был пятый удар ЦАХАЛа по объектам ХАМАСа в секторе Газы.

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    Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за любые враждебные действия с территории Газы, так как именно эта террористическая организация контролирует сектор.

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    В связи с возросшей вероятностью ракетных обстрелов на границе Газы действуют значительные силы ЦАХАЛа.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 26 Сентября 2023
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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Сентября 2023
    ЦАХАЛ нанес новый удар по наблюдательному пункту боевиков ХАМАСа в Газе
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