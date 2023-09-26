БПЛА ЦАХАЛа атаковал объекты ХАМАСа на юге сектора Газы

Вечером 26 сентября беспилотный самолет ЦАХАЛа нанес удар по объекту боевиков ХАМАСа к востоку от Рафаха, на юге сектора Газы, сообщает армейская пресс-служба.

Атака была осуществлена на фоне продолжающихся беспорядков на границе.

Вскоре пресс-служба ЦАХАЛа объявила о нанесении новых ударов по целям в Газе. Палестинские источники сообщают, что ударным беспилотником был атакован еще один наблюдательный пункт боевиков ХАМАСа.

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ЦАХАЛ подтверждает применение средств для разгона толпы, а также снайперского огня, с целью пресечения беспорядков и попыток нарушить границу.

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Ранее сайт Walla со ссылкой на армейские источники писал, что группе боевиков удалось проникнуть на израильскую территорию и утроить поджог в районе, контролируемом ЦАХАЛом. Однако пресс-служба израильской армии настаивает: сегодня не было никаких проникновений на израильскую территорию из сектора Газы.

За последнюю неделю это был пятый удар ЦАХАЛа по объектам ХАМАСа в секторе Газы.

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Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за любые враждебные действия с территории Газы, так как именно эта террористическая организация контролирует сектор.

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В связи с возросшей вероятностью ракетных обстрелов на границе Газы действуют значительные силы ЦАХАЛа.