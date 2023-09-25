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    В Израиле

    ЦАХАЛ нанес новый удар по наблюдательному пункту боевиков ХАМАСа в Газе

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    ПИЦ: ЦАХАЛ нанес новый удар по наблюдательному пункту боевиков ХАМАСа в Газе
    Yousef Mohammed/Flash90

    Вечером 25 сентября ЦАХАЛ нанес удар двумя ракетами по наблюдательному пункту боевиков ХАМАСа, располагавшемуся к востоку от города Газа, сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр".

    Судя по сообщению ПИЦ, удар был нанесен с воздуха.

    ЦАХАЛ подтвердил факт нанесения удара. В официальном сообщении сказано, что атака была осуществлена беспилотным самолетом. Целью стал наблюдательный пункт ХАМАСа, рядом с которым действовал боевик обстрелявший израильских военных, действовавших на границе. Был также открыт огонь по этому боевику, зафиксировано попадание. Среди израильтян пострадавших нет.

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    Кроме того, ЦАХАЛ сообщает о задержании двух нарушителей границы. Они переданы для допроса следователям общей службы безопасности (ШАБАК).

    ЦАХАЛ также применял средства для разгона толпы в связи с продолжающимися беспорядками.

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    В предыдущие дни ЦАХАЛ трижды атаковал наблюдательные посты ХАМАСа на востоке сектора.

    Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за любые враждебные действия с территории Газы, так как именно эта террористическая организация контролирует сектор.

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