ЦАХАЛ нанес новый удар по наблюдательному пункту боевиков ХАМАСа в Газе

Вечером 25 сентября ЦАХАЛ нанес удар двумя ракетами по наблюдательному пункту боевиков ХАМАСа, располагавшемуся к востоку от города Газа, сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр".

Судя по сообщению ПИЦ, удар был нанесен с воздуха.

ЦАХАЛ подтвердил факт нанесения удара. В официальном сообщении сказано, что атака была осуществлена беспилотным самолетом. Целью стал наблюдательный пункт ХАМАСа, рядом с которым действовал боевик обстрелявший израильских военных, действовавших на границе. Был также открыт огонь по этому боевику, зафиксировано попадание. Среди израильтян пострадавших нет.

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Кроме того, ЦАХАЛ сообщает о задержании двух нарушителей границы. Они переданы для допроса следователям общей службы безопасности (ШАБАК).

ЦАХАЛ также применял средства для разгона толпы в связи с продолжающимися беспорядками.

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В предыдущие дни ЦАХАЛ трижды атаковал наблюдательные посты ХАМАСа на востоке сектора.

Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за любые враждебные действия с территории Газы, так как именно эта террористическая организация контролирует сектор.