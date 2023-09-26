Герцог о событиях в Тель-Авиве в Йом Кипур: "Внутриизраильская угроза является самой острой и опасной"

Президент Израиля Ицхак Герцог выступил с заявлением в связи со столкновениями, происходившими в Йом Кипур в Тель-Авиве между группами религиозных и светских граждан, мешавших установить перегородки между молящимися мужчинами и женщинами.

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Выступая на государственной церемонии поминовения, посвященной 50-летию войны Судного дня, Герцог сказал: "Мы должны в полной мере понимать, что внутриизраильская угроза является самой острой и опасной из всех угроз. Это был шокирующий и болезненный пример того, что внутренняя борьба обостряется и становится чрезвычайной".

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Как сообщалось ранее, группа религиозных граждан приняла решение о проведении молитвы с разделением мужчин и женщин, несмотря на решение суда и отклонение апелляции Верховным судом. В центре площади Дизенгоф была установлена сцена, рядом расставили столы, стулья и молитвенники. Полиция не препятствовала.

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В итоге группа граждан, протестовавших против такого разделения, сорвала проведение коллективной молитвы, на которой мужчин от женщин отделяли израильские флаги.

Столкновения происходили также на площади Габима и на площади Медина, где тоже пытались провести разделенные коллективные молитвы. Противники

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С резкой критикой в адрес граждан, помешавших проведению разделенных молитв, выступил премьер-министр Биньямин Нетаниягу, назвавший их "левыми экстремистами".

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В свою очередь, мэр Тель-Авива Рон Хульдаи назвал "религиозными экстремистами" устроителей мероприятий по проведению разделенных коллективных молитв.

Лидер оппозиции, глава парти "Еш Атид" Яир Лапид заявил: "На исходе Йом Кипура премьер-министр Израиля не должен разжигать страсти и усиливать раздор, а должен попытаться принести успокоение. К вашему сведению, большинство людей, пришедших протестовать против принуждения, постились и молились в этот Йом Кипур. Они не против иудаизма, они пытаются спасти иудаизм от расистской и экстремистской группировки".

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Глава партии "Махане Мамлахти" Бени Ганц обвинил Нетаниягу в "разжигании ненависти".