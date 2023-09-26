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    В Израиле

    Госдеп США: решение по отмене виз для израильтян еще не принято

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    Госдеп США: решение по отмене виз для израильтян еще не принято
    AP Photo/Alex Brandon

    Пресс-служба государственного департамента США опровергла заявление министра иностранных дел Израиля Эли Коэна о том, что Израиль включен в программу отмены въездных виз в Соединенные Штаты.

    Согласно ответу пресс-службы на запрос агентства Reuters, решение по отмене виз для граждан Израиля еще не принято: "Министр национальной безопасности, проконсультировавшись с государственным секретарем, примет решение по поводу запроса Израиля на включение в программу в ближайшие дни".

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    Ранее глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что через несколько недель израильтяне смогут ездить в США без виз, и поблагодарил президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и бывшего посла США в Израиле Томаса Найдса.

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    В субботу, 23 сентября, израильские СМИ сообщали: власти США неофициально уведомили правительство Израиля, что все условия для присоединения к американской программе безвизового режима израильской стороной выполнены. Ожидалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен 27 сентября подпишет документ о том, что Израиль становится кандидатом на включение в программу безвизового въезда Visa Waver. При этом, как писал Итамар Айхнер на сайте Ynet, уже на следующий день, 28 сентября, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас подпишет официальное заявление о присоединении Израиля к программе безвизового въезда. О том, что на предстоящей неделе властями США будет отменен визовый режим для израильтян, писал и Барак Равид на сайте Walla. При этом он отмечает, что включение Израиля в программу безвизового въезда еще не означает, что израильтяне немедленно смогут воспользоваться этой привилегией. "Израилю все еще необходимо завершить в течение нескольких месяцев некоторые технические приготовления, которых требуют американцы. Когда Израиль станет частью программы безвизового режима, израильские граждане должны будут регистрироваться на веб-сайте правительства США перед поездкой без необходимости оформлять визу в американском посольстве", – поясняется в публикации.

    На данный момент в программу отмены въездных виз для туристов включены 40 стран, последней из которых стала Хорватия, включенная в нее в 2021 году.

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    Израиль долгое время не мог добиться включения в программу из-за высокого уровня отказа во въездных визах и других проблем.

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    В частности, в рамках процесса включения Израиля в программу было решено удовлетворить требование США и открыть свободный доступ в страну жителям Палестинской автономии с паспортом США (включая жителей сектора Газы – таких от 100 до 200 человек) и жителям США палестинского происхождения. Это было сделано в рамках требований США для включения Израиля в программу отмены въездной визы для израильских туристов.

    На этом фоне послы стран Европейского союза, Канады и Австралии направили в министерство иностранных дел Израиля обращение с требованием обеспечить доступ в Израиль через аэропорт имени Бен-Гуриона для своих граждан палестинского происхождения. МИД Израиля заявляет, что на данном этапе такая возможность не рассматривается.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 23 Сентября 2023
    СМИ: на следующей неделе США объявят о безвизовом режиме для Израиля
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