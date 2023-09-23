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    В мире

    СМИ: на следующей неделе США объявят о безвизовом режиме для Израиля

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    СМИ: на следующей неделе США объявят о безвизовом режиме для Израиля
    AP Photo/Alex Brandon     СМИ: на следующей неделе США объявят о безвизовом режиме для Израиля
    Ronaldo Schemidt/Pool via AP

    В субботу, 23 сентября, власти США неофициально уведомили правительство Израиля, что все условия для присоединения к американской программе безвизового режима израильской стороной выполнены.

    Ожидается, что госсекретарь США Энтони Блинкен 27 сентября подпишет документ о том, что Израиль становится кандидатом на включение в программу безвизового въезда Visa Waver.

    При этом, как сообщает Итамар Айхнер на сайте Ynet, уже на следующий день, 28 сентября, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас подпишет официальное заявление о присоединении Израиля к программе безвизового въезда.

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    О том, что на предстоящей неделе властями США будет отменен визовый режим для израильтян, пишет и Барак Равид на сайте Walla. При этом он отмечает, что включение Израиля в программу безвизового въезда еще не означает, что израильтяне немедленно смогут воспользоваться этой привилегией. "Израилю все еще необходимо завершить в течение нескольких месяцев некоторые технические приготовления, которых требуют американцы. Когда Израиль станет частью программы безвизового режима, израильские граждане должны будут регистрироваться на веб-сайте правительства США перед поездкой без необходимости оформлять визу в американском посольстве", – поясняется в публикации.

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    Ранее Израиль согласился открыть свободный доступ в страну жителям Палестинской автономии с паспортом США (включая жителей сектора Газы – таких от 100 до 200 человек) и жителям США палестинского происхождения. Это было сделано в рамках требований США для включения Израиля в программу отмены въездной визы для израильских туристов.

    На этом фоне послы стран Европейского союза, Канады и Австралии направили в министерство иностранных дел Израиля обращение с требованием обеспечить доступ в Израиль через аэропорт имени Бен-Гуриона для своих граждан палестинского происхождения. МИД Израиля заявляет, что на данном этапе такая возможность не рассматривается.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 7 Августа 2023
    Подготовка к безвизу с США: с сентября жители Газы смогут вылетать из аэропорта имени Бен-Гуриона
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