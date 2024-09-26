Командующий ВВС ЦАХАЛа: "Наша задача – не допустить переброски оружия "Хизбалле" из Ирана"

Командующий ВВС генерал-майор Томер Бар на встрече с летным составом, которая проходила на авиабазе Тель-Ноф, заявил, что главная задача, которая стоит сейчас перед летчиками, – это не допустить переброски оружия "Хизбалле" из Ирана.

"Уверенность Насраллы и "Хизбаллы" в том, что они оправятся от происходящего с ними в последние дни зависит от канала поставок из Ирана", – сказал он.

Томер Бар отметил, что военно-воздушные силы совместно с командованием Северным округом ведут подготовку к наземной операции в Ливане. "Если она начнется, мы будем готовы. Мы это продемонстрировали на юге, во время операции в Газе, с воздушной поддержкой, оказываемой каждой боевой единице, каждому солдату", – сказал он.

При этом командующий ВВС подчеркнул, что на северном фронте уровень угроз выше, чем Газе, и поэтому при комбинированной операции должно выйти на новый уровень партнерство с наземными силами.