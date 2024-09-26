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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командира "авиации Хизбаллы". Видео

время публикации: 26 сентября 2024 г., 17:15 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 17:30
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командира "авиации Хизбаллы". Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтверждает ликвидацию в Бейруте Мухаммада Хусейна Сарура ("Абу Салаха") – командира авиационного подразделения террористической организации "Хизбалла". По сути, он был командующим силами, отвечавшими за запуски БПЛА и крылатых ракет.

В сообщении отмечается, что Сарур руководил многими воздушными атаками против Израиля, он командовал подразделениями, запускавшими БПЛА и крылатые ракеты. Сообщается также, что он был одним из руководителей проектов по производству БПЛА в Ливане. Зачастую сборка осуществлялась в жилых районах.

Мухаммад Сарур присоединился к террористической организации "Хизбалла" в 1980-х годах и занимал различные должности, в том числе командира зенитно-ракетного подразделения "Азиз" в спецназе "Радуан", а также был эмиссаром "Хизбаллы" в Йемене, консультировал хуситов.

В 15:15 26 сентября ЦАХАЛ сообщил, что израильские ВВС нанесли удары по целям в Бейруте. Ливанские источники передавали, что по району Дахия, на юге Бейрута, было выпущено три ракеты. Минздрав Ливана сообщает о двух убитых и 15 раненых в результате удара по зданию на углу улиц Аль-Руайс и Аль-Абьяд.

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