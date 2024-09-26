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Израиль

Повторное сообщение о розыске: пропал 29-летний Элия Сапир Моше из поселка Барекет

время публикации: 26 сентября 2024 г., 09:18 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 09:18
Повторное сообщение о розыске: пропал 29-летний Элия Сапир Моше из поселка Барекет
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция вновь обращается с просьбой о помощи в розыске 29-летнего Элии Сапира Моше из поселка Барекет. В последний раз его видели в четверг, 29 августа, в районе его поселка.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, короткие волосы ежиком, карие глаза. Был одет в светло-синюю майку, черные брюки (или синие джинсы), черные туфли.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Рош а-Аина по телефону 03-9004433.

Израиль
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