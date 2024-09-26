В Иерусалиме задержаны подозреваемые в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних

Полиция сообщает о задержании 15-летнего жителя одного из северных районов Иерусалима по подозрению в сексуальных преступлениях в отношении младшей сестры на протяжении многих лет. В настоящее время потерпевшей 14 лет.

Также полиция сообщает о задержании 20-летнего мужчины, подозреваемого в домогательствах в отношении 14-летнего соседа.

Подозреваемые будут сегодня доставлены в суд для принятия решения о продлении срока содержания их под стражей.