Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 26 сентября: удары по целям в центре и на юге сектора

В ночь на 26 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям в центре и на юге сектора Газы. Интенсивность боевых действий в Газе невысокая.

В центре сектора: артиллерия и ВВС ЦАХАЛа обстреливали цели в лагере Нусейрат.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Аль-Катиб города Хан-Юнис; ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Аль-Матари в Хан-Юнисе, не менее пяти убитых, есть раненые.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 26 сентября.