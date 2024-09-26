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Израиль

"Хизбалла" создала десятки фиктивных профилей в соцсетях для слежки за солдатами ЦАХАЛа

время публикации: 26 сентября 2024 г., 19:32 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 19:37
"Хизбалла" создала десятки фиктивных профилей в соцсетях для слежки за солдатами ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что отдел информационной безопасности Управления разведки сорвал операцию "Хизбаллы" по сбору разведданных с помощью социальных сетей.

Специалисты по кибербезопасности выявили и ликвидировали сеть из десятков фиктивных профилей в социальных сетях, которые использовались террористической группировкой для введения в заблуждение военнослужащих ЦАХАЛа с целью получить от них секретные данные о расположении военных баз и дислокации войск.

Часто террористы выдавали себя за девушек-военнослужащих и старались поддерживать личные отношения со своими "подопечными" посредством переписки, звуковых сообщений или видеозвонков.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что ЦАХАЛ использует передовые технологии для обнаружения фиктивных профилей и защиты бойцов в интернет-пространстве.

Специалисты по информационной безопасности отмечают, что слежка за военнослужащими в социальных сетях – это один из методов сбора разведданных противником, и призывают всех проходящих службу проявлять максимальную бдительность в интернет-пространстве.

Израиль
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