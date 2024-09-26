ЦАХАЛ сообщает о ликвидации террористов в Газе

ЦАХАЛ сообщает, что на прошлой неделе в районе Рафиаха в результате авиаудара были ликвидирован террорист Сулейман Джауад Абу Лафи, который промышлял контрабандой оружия в Газу и руководил из Газы действиями террористов в Иудее и Самарии. Ранее был ликвидирован его брат, Абдулла Абу Лафи, из "Исламского джихада".

Сообщается также, что ВВС ЦАХАЛа и бойцы 215-й бригады в ходе совместной операции ликвидировали командира "Нухбы" (спецназ ХАМАСа) и еще одного террориста, участвовавшего в резне 7 октября 2023 года.

Силы 162-й дивизии продолжают действовать в районе Рафиаха, на юге сектора Газы, и за последние сутки силы ликвидировали около 15 террористов.