В Тель-Авиве по подозрению в изнасиловании задержан 13-летний мальчик, жертве восемь лет

Сотрудники полиции Тель-Авива арестовали 13-летнего подростка по подозрению в сексуализированном насилии в отношении 8-летней девочки в районе А-Тиква в Тель-Авиве.

В полицию поступило сообщение о том, что во время пребывания на детской площадке мальчик отвел девочку в укромное место и произвел над ней акт содомии. Сразу после сигнала сотрудники отдела работы с несовершеннолетними приступили к попыткам установить личность подозреваемого.

В четверг, 26 сентября, личность мальчика была установлена, он был арестован и доставлен в полицию для допроса. Полицейские также вызвали мать мальчика, чтобы она сопровождала своего сына.