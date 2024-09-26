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Израиль

В Тель-Авиве по подозрению в изнасиловании задержан 13-летний мальчик, жертве восемь лет

время публикации: 26 сентября 2024 г., 14:12 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 14:12
В Тель-Авиве по подозрению в изнасиловании задержан 13-летний мальчик, жертве восемь лет
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Тель-Авива арестовали 13-летнего подростка по подозрению в сексуализированном насилии в отношении 8-летней девочки в районе А-Тиква в Тель-Авиве.

В полицию поступило сообщение о том, что во время пребывания на детской площадке мальчик отвел девочку в укромное место и произвел над ней акт содомии. Сразу после сигнала сотрудники отдела работы с несовершеннолетними приступили к попыткам установить личность подозреваемого.

В четверг, 26 сентября, личность мальчика была установлена, он был арестован и доставлен в полицию для допроса. Полицейские также вызвали мать мальчика, чтобы она сопровождала своего сына.

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