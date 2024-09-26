ЦАХАЛ: ночью в Ливане были атакованы около 75 объектов "Хизбаллы". Видео
время публикации: 26 сентября 2024 г., 09:50 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 09:55
ЦАХАЛ сообщает, что в рамках продолжающейся военной операции "Стрелы севера" израильские ВВС в ночь на 26 сентября атаковали около 75 объектов "Хизбаллы" на территории Ливана.
Удары наносились по целям на юге и востоке Ливана. Были атакованы склады боеприпасов, пусковые установки, здания военного назначения и инфраструктура "Хизбаллы".