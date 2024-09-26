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Израиль

Израильские политики критикуют возможное прекращение огня в Ливане

время публикации: 26 сентября 2024 г., 09:39 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 09:49
Гидеон Саар и Яир Лапид
Yonatan Sindel/Flash90

На фоне публикаций в СМИ о возможном объявлении сегодня прекращении огня в Ливане многие израильские политики поспешили выступить с критикой такого решения.

Лидер партии "Ямин Мамлахти" Гидеон Саар, которого недавно прочили на пост министра обороны, заявил: "Снижение интенсивности авиаударов ВВС Израиля по Ливану в последние дни и избежание ударов по целям, способствующим подрыву боевых возможностей "Хизбаллы", в районе Бейрута таким же образом, как это было сделано на юге Ливана и в долине Бекаа, – это ошибка. Последовательные и регулярные действия имеют решающее значение для уничтожения основных возможностей "Хизбаллы" угрожать израильскому тылу. Воздержание от этого позволяет террористам предпринимать шаги, которые усложнят выполнение этой задачи в дальнейшем".

С критикой возможного прекращения огня выступили в партии "Ционут Датит".

Министр культуры и спорта Мики Зоар ("Ликуд") заявил, что решение о прекращении огня в Ливане "ставит под угрозу достижения последних дней".

Лидер оппозиции Яир Лапид ("Еш Атид"), на фоне сообщений, что перемирие может быть объявлено на три недели, заявил: "Израиль должен объявить о согласии на прекращение огня не более чем на семь дней".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в настоящее время летит в Нью-Йорк. Перед вылетом он никаких комментариев не давал.

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