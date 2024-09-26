Главы местных властей Галилеи категорически против прекращения огня с "Хизбаллой"

Руководители муниципалитетов и местных советов Галилеи направили главе правительства Биньямину Нетаниягу письмо, в котором они указывают, что соглашение о прекращении огня, по сути, будет "нелегитимной и опасной капитуляцией", обозначающей отказ Израиля от суверенитета.

"Вот уже целый год террористическая организация обстреливает Государство Израиль. Эти обстрелы сеют разрушения, они уже повлекли за собой десятки смертей, сотни раненых и десятки тысяч вынужденно перемещенных лиц – беженцев, которые все эти 11 месяцев лишены возможности жить собственной жизнью, – сказано в этом письме. – Любое соглашение о прекращении огня равносильно нелегитимной и опасной капитуляции, оно означает потерю суверенитета и приведет к еще более фатальному ущербу для севера, в частности, и для Государства Израиль, в целом".

Как сообщает в четверг, 26 сентября, "Гаарец", мэр Кирьят-Шмоны Авихай Штерн назвал возможное прекращение огня "фактическим объявлением войны жителям севера".

Отметим, что в окружении главы правительства Биньямина Нетаниягу опровергают информацию о ведении переговоров с "Хизбаллой" о временном прекращении огня. Источники в окружении премьер-министра утверждают, что "Хизбалла" должна быть отодвинута за реку Литани. И это является "красной линией" для Нетаниягу и Рона Дермера.