Ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали "Хизбаллу" на юге и востоке Ливана

В ночь на 26 сентября ВВС ЦАХАЛа продолжали наносить удары по объектам "Хизбаллы" в Ливане. Поступали сообщения о множестве убитых и раненых в результате удара по цели в городе Захлэ, в районе Карак, в Бекаа.

Ливанские источники передают, что удары израильской авиацией наносились на глубине до 130 км от границы.

При этом ЦАХАЛ продолжал атаковать "Хизбаллу" и в южном Ливане.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что около полуночи израильскими военными была замечена подозрительная активность по ливанскую сторону границы. Военные обстреляли предполагаемых боевиков.

Министерство здравоохранения Ливана сообщало, что в среду, 25 сентября, в результате атак ВВС ЦАХАЛа погибли 72 человека и 392 были ранены.