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Израиль

Ситуация на пляжах: жарко, волны до 1 метра, медуз нет

время публикации: 26 сентября 2024 г., 06:45 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 06:47
Ситуация на пляжах: жарко, волны до 1 метра, медуз нет
Arie Leib Abrams/Flash90

В четверг-субботу, 26-28 сентября, на побережье Средиземного моря будет жарко. Температура – до 30 градусов. Температура воды – 29-30 градусов. Волны – до 1 м. Условия для купания приемлемые.

Медуз около восточного побережья Средиземного моря нет. Следить за ситуацией по медузам можно по сообщениям сайта Meduzot.co.il.

В Эйлате жарко – до 40 градусов. В Эйлатском заливе волны до 0,4 м. Но временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 25 градусов.

На берегу Кинерета температура до 30 градусов. Волны до 0,6 м. Температура воды – 30 градусов.

На пляжах много отдыхающих в выходные дни. Хотя медики рекомендуют сейчас воздерживаться от длительного пребывания под солнцем.

Лучше купаться рано утром или в вечерние часы.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.

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