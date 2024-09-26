Ариэльский университет дал погибшему в бою в Газе студенту диплом доктора медицины посмертно

На торжественной церемонии вручения дипломов первому выпуску Школы медицины Мирьям и Шелдона Арисон в Ариэльском университете был вручен также диплом доктора медицины отсутствующему выпускнику – майору ЦАХАЛа Моше-Едидье Лейтеру, погибшему при выполнении боевого задания на севере сектора Газы. Его диплом получили от имени погибшего офицера его мать и два брата.

На церемонии присутствовали доктор Мирьям Эдельсон, генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов и другие высокопоставленные лица. Всего дипломы получили 53 выпускника медицинской школы.

Командир 697 батальона 551 дивизии ЦАХАЛ майор Моше-Едидья Лейтер, который погиб, выполняя боевое задание на севере сектора Газы, был руководителем программы "Кодкод" по подготовке ультраортодоксов к службе в элитном подразделении ЦАХАЛ "8200".

Благодаря усилиям Лейтера, жителя Эйн Цурим, сотни выпускников ешив прошли курсы обучения программированию, после которых они были призваны в армию. По словам знакомых Лейтера, программа "Кодкод" была его детищем: "Моше искренне хотел помочь молодым людям из ультраортодоксального сектора интегрироваться на военной службе, а затем – в IT-сфере. Мы потеряли не только бойца, но и уникального человека".

Аарон Зельц, занимающийся вопросами трудоустройства ультраортодоксов, рассказал в интервью сайту "Кикар а-шабат": "Моше Лейтер был харизматической личностью. Несмотря на занятость, он постоянно выкраивал время для того, чтобы помочь ультраортодоксам в профессиональном плане. Программу "Кодкод" Моше ставил во главу угла".

Проект-менеджер сайта "Кикар а-шабат" Хаим Штейнберг сообщил, что благодаря усилиям Лейтера 100 выпускников программы были приняты в престижное подразделение радиоэлектронной разведки ЦАХАЛ "8200". "Моше лишь в прошлом году завершил профессиональную военную карьеру командира роты в подразделении спецназа "Шальдаг". На поле боя он оказался сразу после теракта в Симхат-Тора. К сожалению, случилось самое ужасное – Моше погиб при взрыве заминированного входа в туннель возле мечети в Бейт-Хануне".