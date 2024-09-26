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Израиль

Воздушная тревога в Цфате и окрестностях. Более 40 ракет были запущены из Ливана

время публикации: 26 сентября 2024 г., 18:04 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 18:29
Воздушная тревога в Цфате и окрестностях
AP Photo/Baz Ratner

В 18:03 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в Цфате, Рош-Пина и других населенных пунктах Верхней Галилеи.

В 18:46 сигнал тревоги прозвучал в поселке Шефер.

По предварительным данным, из Ливана в сторону населенных пунктов Верхней Галилеи были запущены более 40 ракет, часть из них была перехвачена силами ПВО, другие упали на незастроенной местности.

Из полиции передали, что от населения были получены сообщения о падении обломков ракет или противоракет в Цфате и Рош-Пине.

Нет информации о пострадавших.

Информация уточняется.

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