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Израиль

Мэр одного из крупных городов Гуш-Дана подозревается в сексуальных домогательствах

время публикации: 26 сентября 2024 г., 18:34 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 18:34
Мэр одного из крупных городов Гуш-Дана подозревается в сексуальных домогательствах
Пресс-служба полиции Израиля

Мэр одного из городов Гуш-Дана был вызван на допрос в полицию после того, как в полицейский участок было подано заявление от женщины, утверждающей, что она стала жертвой сексуальных домогательств со стороны руководителя муниципалитета. Об этом сообщает в четверг, 26 сентября, сайт новостной службы 12 канала ИТВ.

Женщина рассказала что мэр города обнял ее и говорил ей грубые вещи сексуального содержания вопреки ее желанию. Имя подозреваемого на данном этапе запрещено к публикации.

Мэр приглашен в полицию на допрос с предупреждением об ответственности за дачу ложных показаний, по итогам допроса будет принято решение о необходимости его ареста.

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