Мэр одного из крупных городов Гуш-Дана подозревается в сексуальных домогательствах

Мэр одного из городов Гуш-Дана был вызван на допрос в полицию после того, как в полицейский участок было подано заявление от женщины, утверждающей, что она стала жертвой сексуальных домогательств со стороны руководителя муниципалитета. Об этом сообщает в четверг, 26 сентября, сайт новостной службы 12 канала ИТВ.

Женщина рассказала что мэр города обнял ее и говорил ей грубые вещи сексуального содержания вопреки ее желанию. Имя подозреваемого на данном этапе запрещено к публикации.

Мэр приглашен в полицию на допрос с предупреждением об ответственности за дачу ложных показаний, по итогам допроса будет принято решение о необходимости его ареста.