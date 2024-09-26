В этом году 667 женщин-резервисток родили малышей, но не всем полагаются выплаты от "Битуах Леуми"

По данным Института национального страхования, в этом году родили 667 женщин, служивших на резервистской службе. Большинство из них работали и получили полагающиеся по закону выплаты по беременности и родам, но в некоторых случаях из-за затянувшейся резервистской службы ("милуима") женщины-резервистки не успели проработать достаточное время, оговоренное законом, и лишились права на выплаты.

Парламентская комиссия по вопросам труда и социального обеспечения по итогам состоявшегося в четверг, 26 сентября, заседания утвердила необходимость провести консультацию по поводу расширения существующей между министерством обороны и "Битуах Леуми" договоренности о реализации социальных прав женщин, которые из-за длительной службы в "милуиме" не смогли накопить достаточный срок работы для получения полного или частичного пособия по беременности и родам.

В соответствии с законом, выплата пособия по беременности и родом обусловлена доходом от работы и заработной платой женщины, с которой снимаются взносы в "Битуах Леуми", необходимо проработать шесть месяцев из 14 последних месяцев для получения частичного пособия, и 10 месяцев из 14 месяцев или 15 месяцев из последних 22 месяцев для получения полного пособия.

В соответствии с действующим на данный момент соглашением, в этот период включены также периоды получения застрахованной в "Битуах Леуми" выплат за резервистскую службу – при условии, что завершение ее резервистской службы предшествовало дню, когда женщина прекратила свою работу из-за беременности, завершившейся родами. Таким образом, резервистки, закончившие службу и до родов успевшие вернуться на работу, получают выплаты – но у женщин, не успевших вернуться к гражданской работе до родов прав на выплаты не было.

Комиссия просит расширить соглашение с тем, чтобы женщины, которые из-за резервистской или контрактной службы в армии не смогли проработать положенное для получения выплат по беременности и родам время, тоже получали пособие от "Битуах Леуми". Изменения должны распространяться на резервисток – наемных работниц, самозанятых ("ацмайот") и на тех, кто до службы не работал достаточно продолжительное время.

Председатель комиссии Пнина Тамено-Шете напомнила, что с начала войны "Железные мечи" на резервистскую службу были призваны более 50 тысяч женщин, они служат на всех фронтах и практически во всех подразделениях, и необходимо восстановить справедливость и обеспечить их права. Она также потребовала распространить критерии на женщин, которые не работали до призыва на резервистскую службу и прослужили в "милуиме", как минимум, несколько месяцев.